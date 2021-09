Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 4 de septiembre de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Se regenera tu ánimo y te sientes más fuerte que en días pasados. Ese pequeño bache por el que estabas pasando ya está olvidado y vuelves a encarar todo con mucha positividad. Al fin y al cabo, siempre sabes volver a empezar, es una de tus grandes virtudes.

Tauro

Hoy vas a estar con ganas de compartir lo que tienes, ya sea tu tiempo o algo material y eso es algo que reconfortará a alguien que sabes que tu estás ahí siempre que necesita ayuda o simplemente divertirse y charlar un rato distendidamente.

Géminis

Vas a aprender una lección porque te enterarás de algo que te puede sentar mal, pero que te servirá para darte cuenta de que te has equivocado y que debes de rectificar inmediatamente en un asunto que tiene que ver con la familia.

Cáncer

Comprendes que hay cosas que debes hacer de cara a compensar a tu pareja porque has estado ocupado u ocupada en algo profesional. No harás planes con nadie hoy porque te apetece estar con tu ella y no tener ningún compromiso de ningún tipo.

Leo

Ese rato que vas a dedicar a una persona de edad es algo que te trae recuerdos, pero que desde luego sabes que te compensa y que te da consuelo emocional. Además le pondrás un poco de humor a esos momentos en los que te vuelcas con ella.

Virgo

Será un magnífico día porque mucha gente se va a acordar de ti y es probable que te lleves una gran sorpresa y que te sientas muy feliz con eso. Deja que todo ese cariño fluya a tu alrededor y compártelo con los que más quieres.

Libra

Es muy posible que no puedas evitarlo y que tengas ciertos momentos de nostalgia al recordar a personas que ya no están contigo en una conversación con un amigo. Pero será reconfortante a la vez, porque te darás cuenta del poso que han dejado.

Escorpio

Piensas en una cierta rivalidad con alguien por una persona que te atrae y quizá no sea del todo cierto. No des muchas vueltas al tema ni lo elabores de manera retorcida, porque no es para tanto. Espera un poco y verás lo que sucede.

Sagitario

No te disgustes si hoy algún familiar no hace lo que te apetece o lo que tu crees que es más conveniente. Debes de respetar las opiniones de todo el mundo y muy en especial de alguien que debe de decidir lo que quiere para su vida.

Capricornio

No lo buscas ni lo deseas, pero te vas a encontrar en medio de una polémica, entre dos fuegos y lo cierto es que a pesar de tu buena disposición para ello, te costará calmar el ambiente. Mantén la calma y procura que te escuchen.

Acuario

Todos tenemos debilidades y las tuyas hoy van a salir a la luz con facilidad. Eso es algo que no debes consentir, según delante de quién estés. Alguien de la familia política puede aprovecharse de ello para crear un mal ambiente en tu contra.

Piscis

Hoy todo favorece que te vuelvas a reinventar, y tu creatividad será la llave. No dejes que una falsa modestia no te deje exhibir ese lado tuyo tan atractivo cuando lo dejas expresarse en libertad. Prueba a no ponerte ninguna traba a ti mismo o a ti

misma.