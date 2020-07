Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 4 de julio de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy comienzas el día pensando en lo que no tienes y quizá con un hálito de tristeza, pero a medida que pase la jornada te darás cuenta de todo lo que tienes y lo mucho que vale todo eso en términos de cariño, afecto, familia y amigos. Y te sentirás feliz.

Tauro

No hay porqué desdeñar ninguna invitación a una pequeña reunión que sin duda va a sentarte bien. Deja el miedo y las exageración detrás de ti, aunque eso no signifique que no tomes precauciones si te preocupa algo de esa nueva situación que vives.

Géminis

Hoy debes darte permiso para hacer un poco lo que te de la gana y no ceñirte a las reglas de nada ni de nadie. El orden es bueno, pero un cierto desorden de vez en cuando tampoco te va a sentar mal. Eso sí, controla que no signifique riesgo de ninguna clase.

Cáncer

Cada vez que te planteas ese cambio para dejar atrás algo que no te conviene y que te perjudica a la salud, te pones una excusa para no hacerlo. Ese no es el camino que te conviene seguir. Quizá es mejor que pidas alguna clase de ayuda, no es nada negativo.

Leo

Tendrás que mostrar agradecimiento por el favor que hoy va a hacerte alguien y que es bastante importante para ti en este momento, ya que significa una ayuda suplementaria o una manera de descargarte de ciertas responsabilidades que te pesan bastante.

Virgo

No te empeñes en seguir la corriente de alguien si no estás muy de acuerdo por no discutir o por mantener la paz en un grupo social o con el compartes cosas. Es mucho mejor que expongas lo que piensas respetuosamente y sepan tu punto de vista.

Libra

Cada uno interpreta de una manera distinta la vida y eso es algo que hay que respetar profundamente. Hoy vas a tener la oportunidad de demostrar que sabes hacerlo y que te implicas, además, por una causa justa en la que no te importa poner mucho de ti.

Escorpio

Sabrás enseguida si alguien de quien esperas una respuesta te está mintiendo, incluso aunque sea a través de las redes sociales, porque tu intuición estará muy acertada hoy en todo. Síguela sin dudar y haz lo que te dicte sin mirar hacia nadie más.

Sagitario

Hay un rayo de esperanza en algo que ya creías perdido y que ves que ahora mejora mucho. Quizá tenga que ver con la familia si estás lejos de ella y las noticias que te llegan en este aspecto no pueden ser mejores. La alegría no te faltará.

Capricornio

Presumir delante de ciertas personas de lo bien que te van las cosas no es una buena idea hoy porque alguien puede sentirse mal ya que a esa persona no le van tan bien. Es mejor que te muestres humilde y que guardes esa tendencia un poco orgullosa.

Acuario

Vas a tener la oportunidad de mostrar algo que has hecho o que has conseguido, algo que te ha costado esfuerzo y que para ti es un logro. Lo cierto es que te sentirás feliz con el resultado y con las opiniones, incluso si hay alguna crítica, no lo tomarás a mal.

Piscis

Descansa hoy y no te tomes tan a pecho algo relacionado con el deporte. Si ves que no puedes llegar a ese listón tan alto que te has puesto, baja las expectativas y ponte en un nivel que sea más adecuado para tu edad o tu estado físico. Ojo con las lesiones.