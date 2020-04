sábado 4 de abril de 2020

Hay mucho de incierto y de poca realidad en lo que ves a través de las redes sociales, así que no creas todo lo que lees o lo que ves porque abunda un afán de notoriedad que realmente no debe influirte para nada. Busca tu propia esencia en ti, no en los demás.

Recuperas bastante la paz doméstica hoy porque te ofreces a hacer algunos trabajos o tareas de esas que no le gustan a nadie y en ese sentido los que tienes cerca te lo van a agradecer mucho. Deja que te lo digan y si no, díselo tu a ellos para que lo aprecien, pero sin echárselo en cara.

