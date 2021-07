sábado 31 de julio de 2021

No caigas en la tentación de hacerte la víctima, porque hoy lo que tienes que hacer es colaborar para que todo sea lo más llevadero posible y no generar ningún tipo de colisión de opiniones o de caracteres. Deja que pase todo con buena cara.

Si eres capaz de asumir que no puedes hacer ciertas cosas, no debes de preocuparte por ello, sino buscar las que sí puedes hacer, ya sea en lo personal como el deporte o en otro tipo de actividades. Pero lo importante es que estés en movimiento.

No dejes que alguien juegue a su antojo contigo y con tu tiempo. No es cuestión de hacerlo de una manera brusca, pero sí debes demostrar a esa persona que no vas a dejar que organice tu vida a su antojo. Pon las reglas con estrategia y disimulo.

No debes poner pegas a lo que hoy te vaya surgiendo y lo que tengas que hacer, incluso si no son asuntos agradables, pero piensa que una vez hayas terminado, te vas a sentir mucho mejor y que eso te aportará tranquilidad y cerrarás un capítulo.

Buscas una manera de decirle a una persona que no te gustado mucho algo que ha hecho y harás bien porque debes decírselo por dos razones: para que no lo vuelva a hacer y para demostrar que el respeto, sea en la clase de relación que sea, es importante.

