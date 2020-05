Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 30 de mayo de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Procura ir a lo tuyo y guardar para ti ciertos comentarios o pensamientos en relación con un grupo de gente o compañeros que no son muy de tu agrado. Hay muchos tiras y aflojas y las aguas andan un poco revueltas. Cuanto más al margen, mejor.

Tauro

Hay cerca uniones de algún tipo o una celebración aplazada que ahora por fin parece que va bien encaminada. Vas a colaborar todo lo que puedas con ella y eso va a tenerte con mucha actividad y energía para organizar todo con mucho entusiasmo.

Géminis

Quizá has hecho un esfuerzo por llegar a alguna parte o por complacer a alguien y ahora pagas las consecuencias físicas. Intenta tomarte las cosas con más tranquilidad, porque necesitas reponer esas fuerzas que te han quedado algo mermadas.

Cáncer

Cuanto más te alejes ciertas conveniencias sociales, mejor y más liberación y tranquilidad vas a sentir. Un alivio que te estaba siendo muy necesario conseguir ya para continuar con tu vida a tu aire, olvida ya lo que piensen los demás de ti.

Leo

Hoy sientes mucha fuerza interior y plenitud que vienen a solucionar esas cosas que te habían dejado algo triste. De alguna manera la esperanza se renueva en ti, quizá porque alguien muy querido te regala una amable sonrisa que te llega al corazón.

Virgo

Es importante que no te obsesione ni le des vueltas a la cabeza por algo que has visto o leído y que no es nada fiable. Ojo con las informaciones que no son ciertas o que esconden parte de verdad en cualquier tema. Busca una fuente fiable o un profesional.

Libra

Acepta que muchas cosas cambian y que hay que adaptarse a ellas o al menos que debes asumir que cada uno puede hacer lo que crea conveniente. Hay algunas posturas que sientes como inamovibles, pero si te dejas llevar por el cariño, las acabarás viendo con buenos ojos.

Escorpio

Elaboras o le dedicas mucho tiempo a algo que te interesa mucho o con lo que lo pasas muy bien, quizá una afición o un entretenimiento que ahora te sirve para relajar la mente. Es una buena opción para el fin de semana y más si lo compartes.

Sagitario

Es más que probable que hoy tengas que asumir ciertas responsabilidades de tipo familiar que te hagan cambiar tu esquema habitual o tu vida cotidiana. No te quedará otro remedio que dejar parte de tu tiempo libre para atenderlas. Tómatelo con filosofía.

Capricornio

Te avisarán de algo en lo que no habías caído o con lo que te habías despistado y debes dar las gracias a quien te haga esa advertencia. Por la noche, te apetecerá organizar una pequeña cena romántica de esas que tanto le gustan a tu pareja.

Acuario

Hoy sigues dando vueltas a un tema que ayer te dejó con bastantes pensamientos poco animados y positivos, aunque ya no lo ves tan negro y empiezas a pensar en que puedes salvar parte del tema de alguna forma. Esa es la mejor actitud.

Piscis

A pesar de que te costará bastante, porque no consigues enderezar una relación algo tocada, reaccionarás de una manera equilibrada en una situación de discusión con hijos o hermanos. Les convencerás de lo que consideras justo para ti y para ellos.