Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 3 de julio de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy toca descansar de ciertos asuntos de la semana que te han causado un cierto pesar o un cierto cansancio. Busca ese momento de estar muy a tu aire y sin que nadie te interrumpa en lo que estés haciendo, aunque tampoco tienes que hacer nada, solo relajarte.

Tauro

Hay una sorpresa que desde luego te puede causar bastante estupor, porque no te esperas una reacción semejante de una persona a la que conoces hace tiempo. Pero hay parte de su pasado que no has descubierto todavía. Ahora lo vas a hacer.

Géminis

Si haces un esfuerzo, entenderás mejor a una persona cercana que hoy te plantea un asunto que no te hace mucha gracia. Pero tienes sus razones y lo cierto es que es mejor que las escuches. Deja de lado tus prejuicios y abre tu mente.

Cáncer

No debes dejar que los demás te hagan tu trabajo o asuman tus responsabilidades, así que aunque sea fin de semana, debes acudir a la llamada de una persona y gastar tiempo y quizá cierta cantidad de dinero en ayudarla.

Leo

Una jornada tranquila en la que volverás a comprobar que no es fácil que la gente cambie sus esquemas a pesar de ciertas experiencias que han tenido. Pero debes dejar que cada uno tome las decisiones que desee en su vida, aunque creas que se equivocan.

Virgo

El buen tiempo y el calor favorecen tu energía física de manera bastante potente y eso debes tenerlo en cuenta para aprovechar mejor cualquier plan que tenga que ver con deportes o ejercicio. No digas que no a nada que te haga salir de casa y moverte.

Libra

Tus emociones estarán a flor de piel y es posible que eso te haga sufrir ciertos vaivenes entre la euforia y la tristeza. Pero también te favorece disfrutar de la belleza de la vida, la naturaleza y de todo lo relacionado con las artes o los placeres mundanos.

Escorpio

Te sientes bien con el resultado de una gestión que ha salido muy a tu gusto y que significa que vas a pasar un buen rato o que has conseguido ir a algún lugar que te apetecía mucho y que te hace ilusión conocer o visitar de nuevo. Disfrutarás.

Sagitario

Debes dejar que una persona, quizá un hijo o un familiar, vuele a su aire, sin cortapisas ni sobreprotecciones. Reflexiona y verás que no es bueno para ninguno de los dos, ya que significa que no dejas crecer y evolucionar o que no asumes el paso del tiempo.

Capricornio

Has recibido una compensación o un reconocimiento por algo que haces y eso hace que tu autoestima haya subido bastante, algo que necesitabas porque tus ánimos habían estado flojeando un poco. Hoy sonríes y te sientes bien.

Acuario

Hay alianzas que te convienen y eso es algo que hoy puedes empezar a asumir incluso si no antes no te parecían nada apropiadas o adecuadas a tus intereses. Pero las cosas cambian y debes abrir tu mente a esos movimientos de la vida.

Piscis

Hablas con franqueza con un amigo o una amiga de siempre y le cuentas quizá algo que no sabe nadie y que de alguna manera te da un poco de vergüenza admitir. Pero su reacción va a traerte mucha tranquilidad porque verás que es muy positiva.