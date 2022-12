sábado 3 de diciembre de 2022

Este va a ser para ti un día de fuertes altibajos emocionales, de momentos de alegría desbordante a los que seguirán otro de mucha más tristeza o aflicción. Te hallarás en un momento muy sensible y ya sea con razón o sin ella no podrás evitar estar en medio de estas fluctuaciones. Procura rodearte de los que más te quieren.

Viajes, relaciones sociales o actividades que no van a ser tan fáciles como a ti te parecían. Los objetivos que persigues podrían complicarse y lo que estaba proyectado como un día de ocio quizás se convierta en un día de batalla. Y si te quedas en casa las cosas no cambiarán porque tendrás desencuentros o tensiones en la familia.

Hoy esperas algo con mucha ilusión, algo relacionado con el amor o simplemente un gran deseo íntimo, pero los planetas no están bien dispuestos y hay peligro de que lo que esto no se haga realidad, o quizás se retrase o todo vaya por otros caminos. Es posible que el día no salga del modo que habías soñado, ten paciencia.

You May Also Like