sábado 3 de abril de 2021

Te llegan voces de que has hecho o dicho algo que no ha gustado mucho, quizá a través de las redes sociales, y puede que hasta cierto punto esas críticas supongan un revulsivo interesante para ti. Es hora de plantearte mejorar en ciertos aspectos.

Aunque te empeñes, no es el momento de encontrar lo que buscas desde el punto de vista de los sentimientos, pero esto no va a impedir que te sientas muy bien con tu entorno. Disfruta de las amistades y de las aficiones que te traen placeres y entretenimiento.

Muy buen día para poner en práctica todos esos buenos propósitos que te haces para llevar una vida más saludable. No te dejarás llevar por la tentación en la mesa y aunque puedas comer fuera de casa, no lo harás de manera compulsiva o irregular.

No esperas nada de una personas que realmente está metida en asuntos poco recomendables a los que quizá te has dejado llevar desde hace demasiado tiempo. Esa decepción te servirá para romper lazos que te han apartado de personas mucho más empáticas y honestas.

