sábado 29 de octubre de 2022

En este día que podrías aprovecharlo para relajarte y descansar es probable que trabajes más que nunca, aunque sea en otra clase de trabajos, incluso domésticos, o quizás también solucionando asuntos y otras cosas que no has podido afrontar a lo largo de la semana. En todo caso te espera un día bastante denso aunque fructífero.

Debes esforzarte por estar más positivo, la llegada del fin de semana no siempre te resulta favorable y corres peligro de entrar dentro de tu caparazón y distanciarte o aislarte de quienes te rodean. La vida no es fácil para nadie, pero si tienes fe siempre aparece una luz que te indica el camino, esa luz nunca te ha fallado, debes tener fe.

Hoy te enfrentas a un día algo difícil, en el que quizás no te sentirás del todo bien, y con motivo o incluso sin él podrías caer en algunos momentos de cierta preocupación o incluso melancolía. En realidad las cosas no te van a ir mal, en todo caso quizás encuentres algo más de dificultades, pero los problemas están en tu interior.

