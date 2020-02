sábado 29 de febrero de 2020

El consumismo es algo que hoy puede rondarte con fuerza, pero no debes dejarte llevar ni fomentar en los tuyos, los más cercanos, este tipo de hábitos compulsivos de compra. No les des todos los caprichos, enséñales a valorar lo que tienen.

No debes dejarte llevar por una emoción negativa, como puede ser la envidia porque alguien ha realizado un proyecto que te hubiera gustado hacer a ti. Asume que esta vez no han contado contigo y refuerza tus conocimientos para la próxima oportunidad.

Disminuye hoy un poco tu actividad porque quizá no tengas tanta energía como de costumbre, Pero eso no es necesariamente negativo ya que te va a permitir estar en casa más tiempo del habitual y al final lo vas a agradecer mucho más de lo que crees.

Tu encanto seducirá hoy a alguien que no te imaginas y es que sabrás mostrar lo mejor que hay en ti, lo que más atrae tanto en la parte más exterior, la imagen, como en la interior. No cabe duda de que alguien caerá rendido a tus pies esta noche.

Ya has pasado muchas veces la barrera de la indiferencia con algunas personas que no son de tu agrado. Puede que hoy te encuentres con otra de ellas, quizá un amigo o una amiga de tu pareja a quien tendrás que soportar durante un rato. Evita tensiones.

No estarás de acuerdo en algo, quizá en la organización de una fiesta o de un evento y eso puede ponerte de mal humor. Es mejor que lo dejes pasar, no quieras salirte con la tuya ni lo critiques por detrás. Simplemente, disfruta de lo positivo que haya.

Te volcarás con la familia y verás que eso te aporta hoy un plus de estabilidad y de encontrarte con alguien que a pesar de todo siempre te ha apoyado mucho. Reconoce eso porque es importante para ti y para los demás, aunque no te lo parezca.

