Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 29 de agosto de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Reconocerás de inmediato a alguien que no te está haciendo ningún favor aunque te lo venda de esa manera y crea que tu lo puedes creer. Pero tu intuición en este caso no te va a fallar y te hará ver la verdad de todo lo que te diga esa persona. Ojo.

Tauro

Crees que no serás capaz de superar una prueba que se presenta en tu vida, pero eso no es cierto porque vas a sacar fuerzas de tu interior y descubrirás que es mucho lo que puedes hacer si te lo propones. Mentalmente comienzas una nueva etapa.

Géminis

Es muy posible que veas cómo se aleja de ti un familiar por algo que has hecho durante este verano y que realmente no le ha gustado nada y te lo va a reprochar con su alejamiento, no con palabras. Deberás reflexionar sobre el tema y si puedes, reconciliar la situación.

Cáncer

Hay gente que no te quiere demasiado bien o al menos no es como tu pensabas. Puede que hoy te lleves un pequeño disgusto con eso ya que esperas mucho de una persona que es demasiado interesada y va a lo suyo con demasiado descaro. Aléjate.

Leo

A pesar de que estés de vacaciones, hay un asunto profesional al que vas a tener que prestar atención. Procura no dedicarle un tiempo excesivo, ya que eso no te conviene mentalmente. Resuélvelo cuanto antes y sigue tranquilamente con tu descanso.

Virgo

Ya has visto lo que podía dar de sí un tema muy personal en el que has puesto ilusión y esfuerzo. Pero ha llegado el momento de tomar una decisión y aunque quizá te duela un poco, no vas a tener más remedio que hacerlo. Considera que la vida da muchas vueltas.

Libra

Ojo con ciertas posturas que te pueden afectar físicamente por esfuerzos que no eres consciente que haces, pero que realizas sin darte mucha cuenta. Debes de poner atención en cuidar tus huesos y tus músculos para sentirte con más fuerza y más energía.

Escorpio

Estarás muy alegre hoy porque alguien te ofrece un regalo no material, pero que te trae un descubrimiento que va a enriquecer tu vida de una forma especial. Puede ser algo relacionado con la música o con cualquier otra cosa que te hace sentir especial.

Sagitario

Alguien te va a ofrecer una solución para un tema domestico e incluso te echará una mano con eso que te cuesta trabajo o que solo o sola no puedes hacer. Te vendrá de maravilla, porque aunque no es una cosa trascendental, sí es necesaria.

Capricornio

Realzas tu imagen con algo que te apetece mucho hacer y eso luego lo vas a poder mostrar a través de las redes sociales, pero ten cuidado en no mostrar algo que pudiera romper más tarde tu privacidad o dar lugar a comentaros jocosos.

Acuario

Te llegará algún comentario algo preocupante sobre la salud o la vida de un amigo o una amiga y sería bueno que te preocupases por esa persona algo más. No debes de perder la capacidad de mostrar empatía. No te metas tanto en tu mundo.

Piscis

Si ves que alguien te pide ayuda sin decírtelo claramente, piensa que a lo mejor está pasando una mala racha y no sabe muy bien cómo hacerlo porque le da vergüenza o se siente solo o sola. Pon un poco más de atención a esos signos que te está mandando.