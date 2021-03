Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 27 de marzo de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy algo va a salir muy a tu gusto, quizá te enteres de que cierta persona que te lo está haciendo pasar mal se aleja o se coloca en una posición en la que ya no te afecta su influencia. Eso es lo que más tranquilidad te va a aportar. No busques venganza.

Tauro

Si estás en algún grupo social o político, hoy vas a tener la oportunidad de charlar tranquilamente con alguien que te puede aportar mucho en todos los sentidos. Debes ganarte su confianza, porque ahí estará parte de tu futuro en este terreno.

Géminis

Ciertas compañías no te hacen demasiado bien y te obligan, además, a mentir a tu familia porque no quieres que nadie conozca esas relaciones. Cuanto antes aclares tu ideas y te alejes de ellas, mucho mejor. Piensa por ti, no dejes que nadie te manipule.

Cáncer

Buscar alguien que pueda intermediar entre tu y una persona con la que ha surgido un conflicto, es una idea excelente que tienes que poner en práctica cuanto antes. El problema no es tan grave como crees y es fundamental la negociación.

Leo

Lo afectivo sigue siendo prioritario hoy y es verdad que necesitas un poco más de

tiempo para aclarar tus ideas. Pero no descartes sufrir algún tipo de decepción. Y eso será porque has esperado demasiado de lo que quizá no es más que un juego.

Virgo

Todo se vuelve a tu favor en esta jornada ya que alguien habla bien de ti o te recomienda para un trabajo, quizá menor, pero que te va a venir estupendamente. Sonríe y déjate llevar por un poco de tranquilidad en lo que a la economía se refiere.

Libra

Vas a dedicarte hoy a algo casero, algo que te haga disfrutar con poco dinero pero con diversión y buen talante a tu alrededor. Si tienes hijos o niños pequeños cerca, notarás una gran corriente de energía que te hará sonreír.

Escorpio

El fin de semana te trae bastante calma y descanso aunque te gustará estar en contacto, a lo mejor de manera virtual, con amigos o con la familia. No te agobies con las tareas cotidianas domésticas. No son importantes, disfruta del tiempo libre.

Sagitario

Ese proyecto en que confiabas queda finalmente postergado, quizá hasta el verano. Habrás de recomponer tu economía y empezar a pensar con una mentalidad menos consumista y más apegada a lo necesario simplemente. Lo vas a conseguir sin problemas.

Capricornio

Hay alguien con cierta diferencia de edad que te está empezando a interesar más de lo que pensabas y vas a ponerte en disposición de acercarte a esa persona de una manera muy sutil. Puede que todo empiece por un wasap, prueba.

Acuario

Alguien que es creativo te va a plantear un negocio o un proyecto, pero no te gustará mucho compartir el protagonismo. Sin embargo, es necesario que dejes ciertas vanidades fuera y te pongas a trabajar. Ya habrá tiempo para las medallas.

Piscis

Si hay algo que no te entiendes de la actitud de la familia, debes dejar claro lo que significa y que estás en tu derecho de hacer tu vida. Eso no quiere decir que no respetes ciertas normas y acuerdos que facilitan la convivencia y el día a día.