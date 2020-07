Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 25 de julio de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Vivirás un día con mucha plenitud en todos los sentidos y además se abren oportunidades para que lo pases muy bien y te sientas en un círculo de amistad o familia muy gratificante. Mejora mucho en general la comunicación en todos los sentidos.

Tauro

Tu capacidad de convencer será puesta a prueba hoy por alguien que no está de acuerdo contigo en muchas cosas y que puede rebatir tus ideas o creencias. Pero recuerda que no es necesario que te molestes por ello, simplemente explícale lo que tu crees.

Géminis

Te dejas llevar demasiado por ciertas personas que hay a tu alrededor e incluso has cambiado el curso natural de tus afectos familiares quizá por otros, los de tu pareja, probablemente. Es hora de que regreses al lugar en donde debías haber estado.

Cáncer

La vida siempre está en movimiento y es un círculo, y eso significa que quizá hoy no estaría de más que dejases que una persona cercana siguiera su camino porque no puedes retenerla eternamente. Piensa que cada uno debe seguir su destino.

Leo

Tu humor estará hoy francamente en alza y aún cuando es posible que estés acabando unos días de vacaciones, no vas a perder el tiempo en lamentaciones y pondrás todo tu interés en pasarlo lo mejor posible con personas con las que te encuentras en confianza.

Virgo

Lo que te proponen los amigos no te va a convencer mucho hoy, así que optarás por hacer tus propios planes, pero es importante que les avises y no dejes a nadie esperando por ti. De lo contrario, alguien podría enfadarse bastante. Cuidado.

Libra

Esconder la cabeza debajo del ala no sirve para nada porque la realidad acaba imponiéndose. Si tienes una relación afectiva un tanto inestable o con problemas, debes intentar aclarar algunos conceptos. Recuerda que es mejor saber la verdad, aunque no te guste.

Escorpio

Te vas a sentir con cierto cansancio físico que viene de atrás y que intentarás soslayar durante el día, pero que al llegar la tarde te va a pasar factura. No te excedas en nada para aguantar. Descansa.

Sagitario

Buen humor y algunos contactos amistosos de los de siempre te proporcionarán una sensación de plenitud muy agradable. Los nativos sin pareja no descartarán nada que les pueda abrir puertas a nuevos contactos y a nuevas formas de relacionarse.

Capricornio

Si te tomas el fin de semana para descansar y no hacer demasiados planes, acertarás porque ahora lo que necesitas es parar un poco y tomarte todo con calma y filosofía. No te metas en compromisos que realmente te van a estresar más.

Acuario

No tomes en cuenta algo que te dirán que no es cierto y que además solo corresponde a un momento de enfado que en realidad no va contigo. Si es tu pareja, intenta comprender qué es lo que le pasa y así evaluar la situación sin rencor de ninguna clase.

Piscis

En muchas ocasiones no le das ninguna importancia a lo material y aunque es cierto que no es lo esencial, sí que te falta sentido práctico en ocasiones. Hoy no te dejes llevar por la ingenuidad en este terreno con personas que pueden aprovecharse. Ojo.