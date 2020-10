sábado 24 de octubre de 2020

Si escuchas informaciones o mensajes contrapuestos y no sabes qué hacer, deja que tu instinto y tu intuición te guíen y no hagas caso de falsas promesas. La prudencia frente a la osadía será la mejor consejera en estos momentos de duda.

No dejes que la pereza te venza y te abandones en lo que se refiere a tu imagen porque dejarla de lado no te va a favorecer. Cuanto más disciplina pongas en este sentido en tu vida, mejor te sentirás después. Tu equilibrio merece este esfuerzo.

Te conviene no hacer demasiadas cábalas sobre algo que te dirá una persona de la familia y que te sorprenderá. Piensa que cada uno tiene todo el derecho a sentir y organizar su vida como le plazca. No juzgues ninguna condición ni tendencia.

Vas a tener que volver a ponerte en modo firme contigo y buscar tu fuerza de voluntad para seguir cuidando tu organismo. Últimamente has dejado un poco de hacerlo y te has dado un exceso de caprichos sobre todo en la mesa. Ojo, ten cuidado.

Hay una puerta que por fin se abre para darte una salida a algo que no veías nada claro y esa esperanza te hace sentir en comunicación espiritual o emocional con alguien altamente positiva. No dejes que nadie te estropee ese momento tan especial.

