Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 24 de abril de 2021.

Aries

Hoy te siguen asaltando dudas sobre una persona y lo que de verdad hay en ella. No te fíes solo de las apariencias, y pon tu intuición a funcionar porque debes pararte a observa y no ir demasiado deprisa en ningún sentido. No te fallará.

Tauro

Hoy estarás con mucha inclinación a dejarte llevar un poco por lo que hagan o decidan los demás, ya que te costará tomar decisiones. Pero si luego no te gustan demasiado los planes que han hecho, no te quejes. Asúmelo, al fin y al cabo no es nada grave.

Géminis

Es importante que te sientes a plantearte en qué aspectos de tus relaciones estás equivocado o equivocada y si ha llegado la hora de rectificar y de pedir perdón. Si lo haces así vas a sentirte mucho mejor y será muy sanador para tu espíritu ese paso que das.

Cáncer

No debes abusar de ninguna medicina ni de nada que no esté bajo la supervisión de un experto. Esto es importante hoy ya que puedes sentir un bajón en las fuerzas físicas, pero es muy posible que lo que necesites sea cambiar de aires y ver otras caras.

Leo

Vas a poner a funcionar tu mente para ver cómo solventar un asunto en el que te ha implicado un amigo o una amiga y que te está causando algún desagrado ya que por un lado te ves en la obligación de ayudarle y por otro descompone tus planes. Lo resolverás.

Virgo

De una manera casual te vas a encontrar con alguien con quien no andaba muy bien la relación, un vecino o un conocido. Pero aprovecha, pues será un buen día para limar asperezas con esa persona cercana con la que había un pequeño problema. La razón vendrá a imponerse.

Libra

Te libras de presenciar una discusión gracias a tu actitud de mediar entre dos personas que pueden ponerse bastante malhumoradas o incluso agresivas. Les llevarás a la calma y al entendimiento con tu buen hacer y con la mejor de las actitudes posibles.

Escorpio

No le des más vueltas a intentar averiguar por qué paso algo desagradable con una persona o con un jefe. Hay razones que no vas a saber nunca y eso no implica que seas culpable de nada. Si un trabajo se ha terminado, ve a por otro sin pensar nada más.

Sagitario

Esperas el resultado de un examen o de una prueba en la que has invertido mucho tiempo y esfuerzo y por la que has renunciado a muchas cosas. Pero sea el resultado que sea, tu éxito interior está asegurado porque te has demostrado de lo mucho que eres capaz.

Capricornio

Hay un repunte de optimismo hoy porque algo que estaba un poco torcido o poco claro respecto a cierta relación, mejora de repente. La familia política tendrá que ver en todo este asunto, así que ya sabes lo que tienes que sortear.

Acuario

Hoy tendrás un día bastante complicado porque has dejado de hacer muchas cosas durante la semana en el terreno de lo doméstico y es posible que acabes con bastante cansancio, lo que te puede llevar a pequeños desencuentros con la pareja o los amigos.

Piscis

Realmente hoy andarás con ciertos despistes que pueden afectar a otras personas. Ten cuidado, porque estar en tu mundo no es negativo, pero sí puede convertirse en una molestia para los demás, que deberán estar pendientes de tus cosas.