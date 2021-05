sábado 22 de mayo de 2021

Estás muy pendiente de tu salud y eso es bueno si no llegas a caer en la obsesión y en estar todo el rato pensando que te pasa algo grave, porque no es cierto. El miedo solo te paraliza y no te deja ver con claridad, libérate de él.

No querrás saltarte hoy ninguno de los pasos que te has fijado para hacer un trabajo, quizá casero o relacionado con el hogar, que es quizá demasiado entretenido y te va a llevar mucho tiempo. Pero se impone ahora tu talante más organizado.

Los amigos de la juventud e incluso alguno de la niñez te van a traer muy buenos recuerdos y ratos de conversación profunda y emotiva incluso si estás en una onda completamente distinta a la de ellos y ya no tienes demasiadas cosas en común. No lo desaproveches.

No es necesario que muestres a las claras lo que piensas de un asunto con alguien de la familia porque no será una estrategia nada inteligente si quieres que todo salga a tu gusto y nadie te discuta. Deja que se vayan dando cuenta de todo por sí mismos.

Te haces una promesa de no volver a caer en un error y eso está bien, pero también saber perdonarte y no seguir dando vueltas al asunto. Quizá ahora veas más claro que es posible deshacer ese nudo en el que te encuentras. Hallarás una solución.

