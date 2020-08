Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 22 de agosto de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Debes mirar en positivo a tu alrededor y no dejarte llevar por lo que los demás opinen o crean. Tu eres tu más fiel intérprete y no necesitas que nadie te diga lo que has de hacer. Hoy tendrás muy claro que todo comienza a ser bastante más amable.

Tauro

Regresas a un lugar que te emociona y que te hace pensar en la felicidad yen sentirte bien con todo lo que te rodea Quizá sea mental, pero te gustará estar ahí y no echarás en falta nada. Déjate llevar por todas esas sensaciones tan positivas.

Géminis

Cuéntale a alguien lo que te pasa hoy por la cabeza y la tranquilidad volverá a ti poco a poco. Quizá sólo sean algunos malos rollos o cierta pereza por volver a enfrentarte a algunos asuntos de trabajo, pero no te debes de preocupar, pasará pronto.

Cáncer

A pesar de lo que te diga alguien, no es momento de tomar decisiones importantes relacionadas con documentos, inmobiliarias o dinero. Mejor esperar a que pasen los días del verano y pensarlo un poco. Así podrás valorar mejor las perspectivas.

Leo

Vuelves con fuerza y ánimo a sentirte bien y con ganas de organizar encuentros o reuniones agradables con el fin de relacionarte con gente a la que aprecias. Serán muy positivas y verás cómo, a pesar de que son diferentes, no como antes, te divertirás.

Virgo

Está muy bien tener ganas de salir y lo cierto es que los más jóvenes del signo van a divertirse mucho. Pero deberán hacerlo pensando no en ellos solamente. Ejercer el sentido de la responsabilidad es mucho más importante de lo que parece, mucho ojo.

Libra

Tendrás mucho interés en averiguar lo que es cierto de una conversación que te han contado y en la que ha salido tu nombre a relucir. Pero ten en cuenta que cada uno cuenta “su” verdad y lo que le conviene. No le des demasiada importancia a nada.

Escorpio

Disfrutarás de algo que te gusta mucho, como la música, y lo compartirás con alguien que está bastante cercano a ti y a tus gustos e intereses. Será una jornada muy apacible y entretenida que te ayudará a olvidar algún pequeño contratiempo.

Sagitario

Es posible que salgas fuera de tu círculo habitual e incluso de la ciudad, porque vas a tener la oportunidad de ello. No digas que no a cualquier oportunidad que suponga cambiar de paisaje, por pequeña que sea y aunque no te parezca atractiva al principio.

Capricornio

Tenerlo todo bajo control es imposible, aunque te gustaría, y lo sabes. Así que no te pongas hoy de mal humor si hay ciertas cosas que se te escapan de las manos. Por la noche podrás hacer algo que te apetece mucho, así que no te quejes.

Acuario

Estar pensando todo el rato en lo negativo, en lo que se ha torcido de tus planes o en las dificultades no te ayudará a solventarlas. Analiza qué es lo que puedes cambiar para que las cosas vayan mejor y ponte a trabajar en ello.

Piscis

No te apetecerá mucho escuchar a alguien que te dice ciertas cosas que crees que no van contigo o que coartan tu libertad. No es así, aunque es cierto que te costará asumirlo. Desde luego, tus ganas de huir hacia delante van a estar hoy muy presentes.