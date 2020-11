sábado 21 de noviembre de 2020

Es muy probable que vas a estar muy pendiente de todo tipo de novedades que aparezcan ante ti, especialmente las que tengan que ver con la imagen y el cuidado del cuerpo. Pero no creas que todo es tan fácil como parece. No te dejes llevar por las apariencias.

No intentes caerle bien a alguien que no le caes bien así porque sí. Tendrás que establecer lazos de afectividad poco a poco, sin forzar ninguna situación y eso te costará algún tiempo. Intenta mostrar tu lado más simpático y adaptarte al entorno.

Habrá algo hoy que te incline a dejarte llevar por la pereza y las ganas de no hacer nada y no es algo que debas de reprocharte porque has estado haciendo muchas cosas y esforzándote bastante en estudios o trabajo e incluso en encontrarlo. Déjate llevar.

Si te pones un reto de tipo intelectual debes hacerlo como un apuesta personal y no para medirte con nadie ni para demostrar nada a nadie. La competencia es saludable mientras no raye en una obsesión desmedida por algo inalcanzable.

Es importante que hoy estés con la mente abierta y dejes pasar cualquier tentación de ponerte en contra de un jefe o de alguien que no está en la misma línea que tu. Cuanto más distancia tomes de cualquier comentario que no te guste, mucho más calma encontrarás.

