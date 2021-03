Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 20 de marzo de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Entra el sol en tu signo y llega también una renovación profunda a tu alrededor y en tu interior. Apuestas por lo que vendrá, por el futuro y no te haces más preguntas sin respuesta que te llevan a callejones sin salida. Es la hora de sentir la primavera y de disfrutar.

Tauro

Enfrentarse a las realidades de la vida no es algo negativo en sí, es algo que puede resultar muy consolador si sabes asumir esas realidades. Hoy, de alguna manera, vas a darte cuenta de que ese proceso puede resultar sanador cuando lo acabes.

Géminis

Hoy no vas a estar demasiado pendiente de nada ni de nadie y de alguna manera eso te lo pueden reprochar. Procura no dejarte llevar por la tentación de pensar solo en tus necesidades y caprichos y nada en las cosas que necesitan los demás.

Cáncer

No debes temer ante las novedades que se puedan presentar hoy en muchos aspectos, pero sobre todo en los más personales. Quizá las circunstancias te lleve a hacer cosas nuevas, pero resultarán positivas a la larga. El aprendizaje ayuda a evolucionar.

Leo

No te empeñes en imponer cierto asunto que no te corresponde imponer. Debes dejar que todo fluya por los cauces oportunos y poco a poco verás que las cosas funcionan de acuerdo a lo que tu opinas que es correcto. Es hora de tener paciencia.

Virgo

Es una jornada en la que no debes de dar demasiadas oportunidades a nadie que quiera obligarte a hacer determinadas cosas que no te apetecen mucho. No te dejes llevar en aras de la buena voluntad o de una debilidad determinada por lo que los demás piensen.

Libra

Sería mejor aclarar muy bien las cosas con un amigo de hace muchos años, alguien que viene de tu infancia o de tu juventud para poder evolucionar en esa amistad. Piénsalo bien y márcate una estrategia que esté acorde con quien tu eres en este momento presente.

Escorpio

Te alegrarás mucho de estar en contacto con personas que hoy te van a hacer sonreír y que te contarán algo divertido o frívolo que en el fondo te viene muy bien mentalmente. Será un lugar para tu imaginación o para tu entretenimiento.

Sagitario

No debes preocuparte tanto por la parte material que si bien no está todo lo bien que debiera, sí es cierto que necesitas ver cómo mejora rápido y en el fondo no está tan mal. Pero las cosas van bastante bien en este sentido y pronto lo comprobarás.

Capricornio

Hoy se puede presentar algún pequeño problema de salud, como dolores de cabeza o de espalda, pero todo se solucionará si te tomas respiros y no te esfuerzas tanto en lo que estés haciendo. Es un día perfecto para estirar los músculos. Date un paseo y mejorarás.

Acuario

Tendrás que hacer una pequeña inversión para mejorar tu calidad de vida, algo relacionado con el hogar y tu entorno cercano, bien sea lo que utilizas para trabajar o lo que utilizas para otro tipo de tareas o en tu vida más cotidiana. Elige con cuidado.

Piscis

Quizá llevas demasiado tiempo sin darte un capricho y es hora de que te permitas un pequeño gasto que te haga sentir bien. Quizá sea algo tan simple como ir a la peluquería o darte un buen masaje, algo que te reconfortará física y mentalmente.