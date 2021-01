Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 2 de enero de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Te encuentras con una sorpresa relacionada con el dinero que te va a venir muy bien para gastar algo más estos días. Es posible que si has prestado un dinero a alguien, quizá un amigo, te lo devuelva ahora porque ya se ha estabilizado su situación.

Tauro

No persigas fantasmas que no existen y están solo en tu imaginación. Cualquier clase de pensamiento negativo que te ronde, debe de rechazarlo y centrarte en las pequeñas cosas cotidianas que pueden ser divertidas o agradables, como leer o hacer algo manual.

Géminis

Hay algo que no estaba demasiado bien en lo que se refiere a la salud, quizá algún desequilibrio por un exceso de comida o bebida y que ahora comienza a corregirse, pero es importante que no pienses que no pasa nada y que puedes volver a excederte. No es así.

Cáncer

Hoy vas a disponer de tiempo libre para hacer algo que hace mucho vienes pensando en hacer. Es probable que se trate de una limpieza de algún tipo que te ayude a deshacerte de objetos del pasado que ya no forman parte de tu vida. Será sanador.

Leo

Hay alguien, un amigo o una amiga pasa por un momento delicado o que está triste por la influencia de estas fechas y vas a tener que poner tu hombro para que pueda llorar a gusto. Escúchale, porque lo necesita y te sentirás bien por haberle atendido en sus cuitas.

Virgo

No soportarás mucho a alguien que no te cae demasiado bien y a quien, sin embargo, no te queda más remedio que aguantar hoy. Puede ser alguien de la familia política con quien no te llevas bien. Procura encontrar temas comunes que no levanten discusiones.

Libra

Aceptar a los demás con su defectos y sus virtudes es una lección que debes aprender hoy porque será, aunque no lo puedas ver ahora, tu mayor aliada a la hora de mejorar tus habilidades sociales y en general tu contacto social. No pongas tantas pegas.

Escorpio

Te sentirás con ganas de charlar con amigos y las redes sociales te vendrán bien para eso, pero no creas que todo lo que hay allí es real. Intenta discriminar lo que realmente es cierto y no creas todo lo que dice la gente ni de lo que presume.

Sagitario

Aislarte de lo exterior, creyendo que así lo solucionas todo y que te sentirás mejor si no dejas que la gente te muestre lo que hace o si se divierte o no, no es una buena opción. Debes asumir que cada persona tiene su vida y tu la tuya y si no te gusta, puedes cambiarla.

Capricornio

Te alejas de todo lo que no te apetece y en eso vas a acertar hoy ya que lo que conseguirás es estar muy a lo tuyo. Será un día muy tranquilo y eso te va a dar mucha paz de espíritu. Sonreirás y procurarás disfrutar de los pequeños placeres de la vida.

Acuario

Hoy recuperas parte del equilibrio y de la sonrisa, sobre todo porque de alguna manera encuentras la solución a cierto problema. Lo material no lo es todo y esa es una lección que ahora te va a quedar muy clara. Reajusta tu presupuesto y tus expectativas.

Piscis

El silencio puede ser algo muy hermoso que te ayude a escuchar tu interior. Ese lado más espiritual y reflexivo que ya viene de ayer, sigue hoy presente y lo cierto es que va significar una nueva manera de contemplar tu vida y de hacer cambios positivos en ella.