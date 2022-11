sábado 19 de noviembre de 2022

Este será un día de novedades y sorpresas para ti, un día en el que todo lo que tenías previsto se trastocará o se vendrá abajo para que al final todo salga de una forma muy distinta. Una relación podría terminar hoy para ti, de amor o amistad, trabajo o vida social, pero aunque no lo creas es para bien tuyo, se va alguien que no te conviene.

Mantén viva la esperanza, no te dejes llevar por tu espíritu ultraperfeccionista porque todo saldrá bien y tú saldrás adelante, aunque tu trabajo no sea todo lo perfecto e impoluto que tú desearías. Lo que tú ves mal o imperfecto para los demás puede ser maravilloso o genial. Estás en un momento bastante bueno, lo creas o no.

La buena estrella está siempre contigo y siempre sales airoso de calamidades que afectan a personas que te rodean. Hoy vas a vivir alguna situación de este tipo o muy parecida. Es un buen día para ti, pero quizás no lo sea para uno de tus compañeros o quizás tú tengas un éxito o recibas un reconocimiento, pero tus compañeros no.

Se te presenta un excelente día para tomar decisiones, iniciar algún trabajo o negocio o darle algún giro a tu vida. Es un gran momento para “tirarse a la arena” y correr algún riesgo. La suerte estará de tu lado, incluso aunque no te lo parezca. Tienes las de ganar y no lo contrario, puede ser un día bastante importante para ti.

