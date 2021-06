sábado 19 de junio de 2021

Tenderás hoy un poco a estar a tu aire, a la introspección y no te mostrarás demasiado social. No es una mala idea, al menos durante unas horas, pero luego te conviene distraerte con algo que tenga que ver con más personas o conversaciones.

Si has pasado por un periodo de cierta frialdad o alejamiento con un familiar, ahora hay alguien que te ayudado intercede para que esa situación tensa mejore. No te opongas a un encuentro o al menos a hablar por teléfono.

Alguien te agradece mucho tus méritos e incluso te brinda su ayuda o sus conocimientos para terminar un asunto o un proyecto que tienes a medias o con el que te has bloqueado. No te lo pienses ni te sientas mal por recibir esa ayuda.

No estés suspicaz hoy con algo que te dirá un familiar y menos si es político, ya que por mucho que quieras es alguien que está en tu vida y que no lo vas a sacar de ella. Piensa que a veces se dicen cosas que no tienen mala intención de verdad.

No dejarás que ciertas actitudes de alguien que está por encima de ti te hagan mella y te pongan de mal humor u oscurezcan un día que por otra parte puede ser muy entretenido. Es mejor que no des importancia a las actitudes necias o egoístas.

