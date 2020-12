sábado 19 de diciembre de 2020

No será una jornada en la que te apetezca hacer muchas cosas y tenderás a la pereza e incluso a una cierta desgana física. No creas que es tan negativo no hacer nada de vez en cuando. Eso puede ayudarte bastante a calmar la mente y a recargar las pilas.

No es momento oportuno por variadas razones para plantear ningún cambio brusco en tu entorno más cercano. Espiritualmente no te encuentras con todas las fuerzas que necesitas para hacerlo. Lo mejor es dejar pasar un poco más de tiempo.

Averiguas por fin algo que te rondaba la cabeza y que no te estaba haciendo mucha gracia porque desconfiabas de alo o de alguien. Pero hoy te darás cuenta de que no había razón para ello y te sentirás mucho más tranquilo o tranquila por eso.

Siempre intentas buscar la verdad a toda costa y eso está muy bien, lo que pasa es que a veces la sinceridad total puede ser algo hiriente. Esa actitud puede tener sus peligros si no se tiene un poco de mano izquierda. No es cuestión de mentir, sino de hallar un camino más práctico.

