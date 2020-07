sábado 18 de julio de 2020

Sería bastante apropiado que intentaras establecer muy bien cuál es tu relación con un amigo y lo que das tu y lo que te dan a cambio. Eso no significa que debas ser egoísta, sino que procures no ser excesivamente incauto o despistado con ciertas actitudes.

No debes pararte a pensar ni por un momento en lo que no tienes materialmente ni albergar sentimientos de envidia hacia un amigo o una amiga que en ese sentido tiene más que tu. Analiza que tu vida puede ser mucho más rica en mucho aspectos.

Esa esperanza que tienes en arreglar un asunto con una persona con la que has tenido algún disgusto o unas palabras poco adecuadas, está bien fundamentada porque una circunstancia que no esperas va a poner la suerte de tu lado. Abre tu corazón al perdón.

