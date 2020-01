sábado 18 de enero de 2020

No hace falta que te enfades para decirle a alguien lo que piensas y más si es algo relacionado con algo que has comprado o un servicio que ha fallado y te sientes engañado. Expón tu opinión y reclama lo que creas necesario por escrito y ante quien corresponda.

Si eres un poco paciente y te sientas a echar cuentas con tranquilidad, podrás ver lo que puedes hacer con tus ingresos y si no caes en la tentación de las rebajas ni en comprar cosas que no necesitas, vas a notar un ahorro que más adelante te puede dar una alegría.

