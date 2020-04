sábado 18 de abril de 2020

Hay mucho por hacer aún y no te puedes quedar esperando que otros lo hagan por ti. Alguien te lo hará ver hoy y no debes enfadarte por ello ni mucho menos, al contrario, debes de dar las gracias por todo, por cualquier opinión fundamentada.

Si ha desaparecido de tu paisaje alguna fuente de ingresos o una pequeña colaboración que te reportaba dinero, debes ajustar algo más el presupuesto aunque no debes preocuparte porque en un tiempo no muy largo otra puerta se va a abrir. Confía.

No te quedará más remedio que estar disponible para permanecer en contacto con jefes o compañeros, gente de tu entorno profesional que no te cae demasiado bien. Pero vas a tener que trabajar con ella y con buen tono. Así lo llevarás mucho mejor.

Alguien a quien hace mucho tiempo no ves o no estás ya en contacto con esa persona, se comunica contigo y te va a dar una sorpresa muy agradable. Charlarás durante mucho rato y lo cierto es que vas a olvidar algunas rencillas o rencores anteriores.

You May Also Like