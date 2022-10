Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 15 de octubre de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy te levantarás lleno de energía y ganas de hacer cosas, tanto si tienes que trabajar como si es un día de descanso, en cuyo caso será ideal para que realices actividades deportivas o cualquier otro tipo de trabajos manuales. También será un excelente día para viajar, y en general todo lo que sea actividad y movimiento.

Tauro

Te encontrarás más activo e inquieto de lo normal, más nervioso y vigilante, con más ganas de hacer cosas e incluso afrontar los problemas o las dificultades, de lo que suele ser habitual. En realidad no es un mal día y las cosas te van a salir bien, pero grandes estímulos y apasionadas motivaciones nacerán en tu interior.

Géminis

No te empeñes en lo que ahora no puedes conseguir, ahora debes centrarte en las cosas que están a tu alcance, en los caminos que tienes abiertos. La puerta que ahora está cerrada podría estar abierta más adelante, y de hecho así va a suceder, pero es un error insistir en opciones que en estos momentos no son para ti.

Cáncer

En muchos momentos, y este va a ser uno de ellos, la llegada del fin de semana no solo no te causa ilusión y alegría, sino que puede llenarte de angustia o melancolía. Muchas veces eres más feliz en los días laborables, cuando tienes todo el tiempo ocupado en tareas mundanas y no te acuerdas de tus angustias internas.

Leo

Afrontarás el fin de semana lleno de ilusión y optimismo, de hecho hoy es el día ideal para llevar a cabo muchos proyectos o tareas que estabas deseando hincarles el diente, asuntos de tipo personal en muchos casos, pero en otros podrían relacionarse con el trabajo o lo social. Lo importante es que será un día muy afortunado.

Virgo

Por lo general, a ti te tocan siempre los problemas o los sufrimientos, sin embargo, este podría ser el mejor signo en el día de hoy, tan solo hace falta que tú colabores un poco. Recibirás excelente influencias astrales y hoy podrías conseguir algo que deseas desde hace bastante tiempo, ya sea en el trabajo o en la vida íntima.

Libra

Aunque comienza un fin de semana, sin embargo, no estarás todo lo contento o animado que sería de esperar porque te van a asaltar preocupaciones de tipo económico o materiales en general. En realidad no deberías agobiarte porque nada malo te va a ocurrir, pero no podrás evitar estar algo más inquieto o nervioso de lo habitual.

Escorpio

El día te trae sorpresas especialmente placenteras y felices en relación con el amor. Te espera un cambio favorable en tu vida íntima o, en su caso, tendrás noticias de una persona que has querido mucho en el pasado y ahora regresa a tu vida. A veces las cosas llegan el día que uno menos se espera o por donde menos imaginarías.

Sagitario

Hoy te espera un día de alegría, optimismo y realizaciones, tanto si tienes que trabajar como si disfrutas del día libre. Aunque no siempre te lo parezca, tienes la suerte de cara y tanto en los asuntos laborales como en el amor y vida íntima disfrutas de un momento inspirado y en el que muchos sueños se te van a hacer realidad.

Capricornio

Ten cuidado con los enemigos ocultos y solapados, esos que a la cara se muestran como si fueran amigos tuyos y te van dando palmaditas en la espalda, pero luego, a la hora de la verdad, se trataría, en realidad, de enemigos temibles que te atacan por la espalda y pueden llegar a hacerte mucho daño. Hoy no debes bajar la guardia.

Acuario

Cuando todo parece que va hacia el precipicio y tú estás completamente desanimado y desfondado, entonces surge un cambio radical en positivo que te saca del pozo en el que habías caído para llevarte hacia lo más alto y transformar completamente tu vida y tu destino. Estás en un momento muy importante y altamente positivo.

Piscis

Se inicia un fin de semana altamente feliz para ti, al menos así lo vivirás en el día de hoy. A veces no existe una razón clara para ello sino simplemente el hecho de que te encuentras bien y te inunda el optimismo. Algo te hará pensar que tu destino va a dar un cambio radical para bien y si hoy no eres feliz muy pronto lo podrás ser.