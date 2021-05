sábado 15 de mayo de 2021

Hoy solo te va a preocupar pasarlo bien y no dejar que los acontecimientos te pongan triste o de mal humor. Incluso si hay algo negativo o muy pesimista cerca, procurarás esquivarlo. Será positivo si no caes en el egoísmo.

Será una jornada intensa en emociones, sobre todo cuando conozcas a alguien muy especial que solo has visto a través de la tecnología. Vas a disfrutar mucho con todo lo que supone eso y además no querrás que el momento acabe.

Puede que hoy no te interese nada lo espiritual y tengas más tentaciones e fijarte en lo material, pero alguien te hará ver que lo realmente importante de la vida no tiene precio ni se puede comprar. El resto de las cosas se solucionarán pronto.

Controlarlo todo es imposible y además no es real, porque la vida está siempre en pleno cambio. Si eres capaz de aceptar eso y no querer llevar las riendas de todo, en especial de la familia, más tranquilidad vas a tener. Proponte cambiar esa tendencia.

Estar en una nube que no corresponde a la realidad no es lo mejor que puedes hacer. Eso en cualquier aspecto, pero sobre todo en el afectivo. Cuanto más realista seas en lo que significa una relación, mejor serás capaz de vivirla.

Te está preocupando una situación laboral porque hay algunas cosas y algunas personas que no te gustan demasiado y que no sabes si están actuando contigo de una manera limpia. Hoy deja que todo eso esté en un segundo plano y disfruta del descanso.

Deja que todo fluya y no juzgues nada ni a nadie y así verás que recuperas una mirada mucho más amable con todo lo que te rodea incluso si no estás de cuerdo con muchas cosas y cómo se hacen. En el fondo, todo es muy etéreo y nada tiene importancia.

You May Also Like