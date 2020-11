Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 14 de noviembre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Ese plan que tienes en marcha te va a salir de maravilla, sobre todo si se trata de una sorpresa para tu pareja o para alguien a quien quieres mucho. Será una jornada llena de momentos muy especiales, de eso que te reconcilian con la vida. Vívelos plenamente.

Tauro

Es importante que digas lo que piensas a alguien querido sobre todo si sientes mucho orgullo por lo que han hecho o están haciendo o logran un éxito. Tienes que verbalizarlo y no darlo por sentado, esas personas necesitas saber la alegría que sientes.

Géminis

Hay un esfuerzo que comienza a dar sus frutos. Ves cómo avanzas en ese camino, pero eso no significa que dejes de esforzarte para llegar a la meta. Tus sueños, si no son imposibles y falsos, y solo dependen de tu esfuerzo, se pueden cumplir.

Cáncer

Hay algo que está empezando el final de su camino. Esto no debe ponerte triste ni pensar que es negativo, pero sí es cierto que es un cambio que te hará verlo todo de una manera muy diferente. Podrás sacar lo más positivo de la situación si te lo propones.

Leo

Si haces una promesa, debes de cumplirla. No te conviene decir que vas a hacer algo y luego no terminar haciéndolo porque alguien cercano puede sentirse dolido y enfadarse contigo, y quizá no le falte razón. Ten cuidado con las palabras que pronuncias hoy.

Virgo

Un encuentro inesperado, quizá a través de las redes, te va a sorprender mucho porque no es algo que esperabas y menos de esa persona con la que tienes una relación desde hace poco. Te propondrá algo que ni te imaginabas que podría gustarle. Cuidado.

Libra

Aunque no lo esperes, alguien se puede presentar en tu casa sorpresivamente y no dejarte hacer los planes que tenías pensado para esta tarde o por la noche. Es cierto que te verás en un compromiso y que reaccionarás como buenamente puedas. Ten paciencia.

Escorpio

Intentarás centrarte hoy en la familia o en tu núcleo más personal porque de él vas a sacar la fuerza para continuar en la brecha. Ciertas cosas que han sucedido esta semana te pueden pasar alguna factura emocional. Olvídalas, deja que pospensamientos, pasen.

Sagitario

Suben tus ánimos porque recibes una llamada o una propuesta para unirte a algún grupo en el que te puedes encontrar muy a gusto, aunque sea a distancia o virtualmente. No debes decir que no en ningún momento, pues te traerá alegría y amplitud de miras.

Capricornio

Te pondrás de acuerdo con alguien para un negocio, que quizá ha sufrido alguna pérdida últimamente y ya no es como antes, aunque no debes tirar la toalla ante los obstáculos. No todo está perdido, vas a conseguir volver a salir adelante.

Acuario

Dar los primeros pasos hacia aquello que puede hacerte feliz es algo que hoy debes de hacer. Puede que signifique romper con tu vida anterior y que creas que no es el momento oportuno por lo que sucede a tu alrededor, pero eso no es cierto. No te engañes.

Piscis

Tu capacidad de adaptación es algo que ahora se ha vuelto un don muy valioso. Tienes que plantearte cuanto antes cómo aprovecharlo al máximo. Emprender un nuevo campo de acción es una buena opción, y hoy alguien te sugiere que la explores. Hazlo.