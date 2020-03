Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 14 de marzo de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Será hoy una jornada relajante en la que lo más importante para ti será descansar quizá de un viaje o de una actividad más movida de la habitual. Lo conseguirás plenamente y recargarás la energía mental y física. Buenas vibraciones.

Tauro

Se alejan ciertos nubarrones emocionales y te sientes con más ligereza en todo lo afectivo, así que hoy organizarás algo en común, una comida o una pequeña reunión en la que vas a ser el centro de la atención de todos. Te encontrará a gusto con todo eso.

Géminis

Muchas veces te muestras como una persona algo contradictoria y no se aclaran contigo. Es cierto que tu dualidad sale a la luz en muchas ocasiones y hoy esta tendencia estará muy acusada. Debes evitarla todo lo posible con los que tengas cerca.

Cáncer

Hoy te acercarás a alguien que te atrae bastante y cuya compañía te resulta muy agradable. Si acabas de conocerle o conocerla o es la segunda vez que os encontráis, no empieces a contar tus problemas. Mejor déjate llevar por la frivolidad.

Leo

No te gusta que te impongan la presencia de nadie que no te cae bien, pero quizá vas a tener que hacer ese pequeño sacrificio por un amigo que te lo pedirá. Tampoco es tan grande el esfuerzo ni te va a costar tanto hacerle feliz y poner buena cara. Hazlo.

Virgo

Vas a estar muy pendiente de algún familiar que no está del todo bien de salud o que necesita cierto tipo de ayuda. Intenta tomarte el asunto con tranquilidad y sin nervios porque es lo que más te va a favorecer para poder llevarlo bien y no estresarte.

Libra

Echarás cuentas para empezar a pensar en un cambio de domicilio e incluso de ciudad y eso te supone un fuerte desembolso, pero sobre todo un cambio de hábitos y de manera de ver la vida. Todo tiene su proceso, y has comenzado a caminar en este. Eso es positivo.

Escorpio

No comentes en público asuntos de otras personas que no te conciernen en ningún caso, ni te metas a defender causas de las que realmente no conoces bien el fondo. Puedes llevarte algún disgusto que no te imaginas y después lamentar lo que has dicho o hecho.

Sagitario

Te ofreces desinteresadamente para echar una mano en algo que requiere fuerza o tiempo extra y que favorece a un grupo de apoyo de cualquier clase. Ese tiempo libre que vas a invertir ahí será bueno para ti y para sentir que formas parte de un todo.

Capricornio

Los momentos mas intensos de hoy serán los que pases con la familia y aunque tengas otras ocupaciones, vas a reservar un buen rato para estar con ella y recuperar cierto tiempo perdido en los afectos. Eso te harás sentir emociones muy positivas.

Acuario

Relájate hoy y no tengas la tentación de ponerte a ordenar papeles o a hacer cualquier tarea doméstica que te quite tiempo de descanso o de salir a dar una vuelta con la pareja o con amigos. Mañana tendrás ocasión de hacerlo. Hoy toca divertirse

Piscis

Alguien te puede reprochar que piensas demasiado en ti y que no te preocupas del tiempo ni de las necesidades de los demás y llevará razón porque en ocasiones vas a lo tuyo en exceso. Pide perdón y reconoce tu error porque será la única manera de restaurar la paz.