sábado 14 de agosto de 2021

No te preocuparás demasiado de nada serio y te dejarás llevar por la frivolidad o la diversión que te haga olvidar otros aspectos de tu vida que quizá no sean tan luminosos. Alguien te propone un plan que te atrae y te dejarás llevar por él.

Hoy rebajarás tu nivel de preocupación por lo que no puedes controlar o escapa de tus manos o de tu capacidad de acción y esa es una buena decisión, ya que así evitarás tensiones internas que no te favorecen. Deja que todo vaya por su cauce.

Tomar decisiones puede ser algo complejo hoy, ya que estarás un poco entre dos aguas y no sabes a qué carta quedarte. Si puedes, aplaza esa decisión y pide alguna opinión más, incluso si es de alguien con quien no sueles estar de acuerdo.

