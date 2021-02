sábado 13 de febrero de 2021

Deja que los demás tomen sus propias decisiones y no les coartes, especialmente si se trata de tu pareja, ya que influir de una manera algo pesada o insistente y no dejar libertad de acción puede traerte más tarde bastantes problemas.

Te preocupas mucho por el resultado de una prueba de alguien y es que esa persona significa mucho para ti porque la sientes muy cercana y aunque no sea de la familia, para ti lo es. No debes de temer nada, todo va a salir perfectamente.

Debes de confiar en tu familia incluso aunque con algún miembro de ella no te lleves del todo bien o pienses que no tiene nada que ver contigo. Respeta que cada uno tome su camino igual que tu has tomado el tuyo. Abre tu corazón en ese sentido.

Quizá debas terminar una tarea que no te gusta nada hacer, pero dejarla para más tarde no te va a ayudar nada. Cuando quieres, sabes sacar toda tu fuerza de voluntad y ahora es el momento de hacerlo aunque estés en fin de semana y quieras descansar.

Sabrás aprovechar muy bien el día para hacer todo lo que más placer te da o lo que más te gusta. Eso te ayuda a olvidar algún mal rato o unas acciones de alguien cercano con las que no estás de acuerdo. Apártalo de tu mente, no te compensa.

