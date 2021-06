sábado 12 de junio de 2021

No debes ser demasiado insistente en el aspecto laboral, o examinar todo con lupa, porque no te va a dar demasiados buenos resultados en el día de hoy. Si procuras no enfrentarte a nadie con tus exigencias, las cosas van a funcionar bastante mejor.

Pasarás un día en armonía en general y si hay algo que no te gusta mucho o que te incomoda vas a procurar que no sea lo que marque la jornada. Esa una buena opción y más si por la noche tienes algún plan que te hace ilusión. Modérate en todo.

No intentes imponer hoy tus gustos o tus caprichos a todo el mundo, debes hacer un esfuerzo por mostrar más flexibilidad a la hora de aceptar los planes de los demás. Intenta ceder en estos asuntos que al fin y al cabo no son tan importantes.

Sabes que puedes superar muchos obstáculos porque tu impulso siempre está ahí, incluso si a veces te dejas llevar por cierto tipo de desánimo. Asumir que las cosas no son como nos gustaría o no son perfectas es algo que debes gestionar con toda naturalidad.

Disculparse no es tan malo como parece y si de alguna manera te has excedido tanto con la familia como con un amigo, hoy vas a tener el momento oportuno para pedir perdón y poder dar explicaciones. Te servirá para reflexionar sobre muchas cosas.

