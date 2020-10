Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 10 de octubre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Será una jornada muy agradable, en especial si tienes pareja ya que habrá entendimiento e incluso una conversación en la que vas a descubrir cosas importantes que afianzan tu convencimiento de que esa relación es algo que te esta dando muchas alegrías.

Tauro

Es mejor para ti que no hagas demasiado caso de las opiniones y los consejos que te darán algunas personas en el trabajo, porque realmente no estarán muy inspiradas ni serán convenientes para tu futuro, ya que no están mirando por ti. Sigue tus intuiciones.

Géminis

Será relajante todo lo que te propongas hacer hoy, incluso si tienes que dedicar algún tiempo al estudio o al trabajo, porque lo harás con otro ritmo, sin prisas y con una perspectiva incluso de diversión o por lo menos con gusto y calma por lo que haces.

Cáncer

Cederás mucho hoy con la pareja y te dejarás llevar por lo que le apetezca a él o a ella, e incluso te encontrarás o hablarás con alguien con quien no son muy buenas las relaciones porque piensas muy negativamente de esa persona. Te supondrá un esfuerzo, pero quedarás muy bien.

Leo

Le vas a sacar mucho provecho a una situación que, vista desde fuera, no parece muy positiva, y sin embargo para ti lo será si sabes aprovechar esa oportunidad. También recibirás bastantes felicitaciones por algo que has hecho u organizado.

Virgo

Por mucho que te empeñes, es mejor que dejes ir a esa persona que ya no desea estar cerca de ti o ha puesto su objetivo vital en algo que no tiene nada que ver contigo. Luchar por lo que quieres sí, pero hasta cierto punto. No te pongas metas imposibles.

Libra

Hay muchos asuntos en el ambiente que te hacen pensar que cambiarán ciertas cosas a tu alrededor y que puede que eso afecte a tu manera de funcionar o a tu vida cotidiana. Pero eso será tu mejor baza, ya que empezarás a sacarle buen partido.

Escorpio

Estarás pendiente de tu imagen, sobre todo de la que proyectas en las redes sociales y eso te puede llevar a obsesionarte en parte con ello. Pero lo mejor que puedes hacer es procurar no compararte con nadie y dejar salir tu propia personalidad.

Sagitario

Tu máxima preocupación, más allá de las obligaciones y las responsabilidades que tienes, es evolucionar mentalmente, crecer y ser una versión mejorada de ti. En ese camino hoy vas a encontrar a alguien que te puede ayudar.

Capricornio

No es buena idea aprovecharse del trabajo de los demás para brillar, porque hay gente que está observando todos tus movimientos más de lo que crees y ahora podrían pensar que no es muy correcto lo que haces. Ojo con ese tema.

Acuario

Aunque no lo parezca por diversas circunstancias e incluso por algunos consejos u opiniones de la familia o amigos, es momento de hacer alguna inversión que te dará buenos rendimientos más adelante. Es cuestión de intuición, ponla a funcionar.

Piscis

Está bien aspirar a más y fijarse metas que te hagan avanzar pero tienes que tener claro que los sueños en muchas ocasiones son sólo eso: sueños. Procura andar con la mente despierta, en alerta y consciente y no esperar lo imposible. Te traería disgustos.