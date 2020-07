Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 1 de agosto de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Te fías de lo que dice una persona y eso es algo que debes de hacer, pero sin bajar del todo la guardia porque sus palabras, la información que te da, puede significar algo que aún no sabes a ciencia cierta. Hay intenciones algo ocultas y no serán a tu favor.

Tauro

Pasas de meterte en un asunto que no te concierne y haces bien, pero eso no significa que no estés al lado de esa persona. Si es tu pareja, por mucho que no estés de acuerdo con lo que está haciendo o diciendo, vas a tener que apoyarla públicamente.

Géminis

Por fin te encuentras en una situación muy estable y francamente agradable con una persona con la que tienes una relación. Has recuperado tiempo para ella y eso te va a permitir vivir momentos de unión y entendimiento muy reconfortantes y felices.

Cáncer

Escuchar algunos consejos profesionales no es algo que debas rechazar de plano porque en este momento no te vendría nada mal tener una visión de tus circunstancias más objetiva. Deja que una persona te ayude a dar otro enfoque a tus problemas.

Leo

Cuanto más desconectes de todo, mejor te vas a encontrar poco a poco. No tardarás en entrar en una fase de descanso y relajación mental que te va a permitir equilibrar tus fuerzas y sentirte con ganas de volver a disfrutar de ciertas actividades.

Virgo

Dejar que ciertos comentarios sobre tus opiniones o creencias hieran tus sentimientos, es algo que no puedes ni debes permitirte. No es nada más que la opinión de una persona que realmente no significa nada en tu vida y no va a influir demasiado en los demás.

Libra

Céntrate en una sola cosa hoy porque ese el mejor método para que puedas llegar a un resultado óptimo en lo que estás haciendo, sea lo que sea. Si estás trabajando, piensa que el esfuerzo merecerá la pena y que tienes mucha suerte con él, a pesar de que no sea perfecto.

Escorpio

Hay muchas cosas que han vuelto a su cauce tras una temporada de tensiones y dudas con la pareja. Pero no debes de bajar la guardia y es importante que sigas cumpliendo los pactos y acuerdos a los que has llegado. Es fundamental ahora.

Sagitario

Los celos son sólo un síntoma de posesión y no debes consentir que nadie los manifieste en tu contra o que llegue una discusión por esa causa. Si eso sucede, lo mejor que puedes hacer es alejarte de esa persona cuanto antes.

Capricornio

Vuelves a retomar una actividad que quizá habías dejado por las vacaciones y que ahora ya es ineludible. No te lamentes y piensa que es una suerte que puedas hacer lo mismo que siempre y que todo funcione correctamente en lo material.

Acuario

No lo sacrifiques todo a costa de querer ser original, de llamar la atención, sobre todo en las redes sociales en las que alguien puede ver que estás exagerando mucho en ciertas cosas. Hoy te conviene ser algo más prudente en cuanto a tu imagen.

Piscis

Arreglarás todo lo que sea de tu responsabilidad hoy para tenerlo listo de cara a algunos días de vacaciones en los que estás pensando hace ya tiempo. Tómatelo todo con mucha tranquilidad, en especial si vas a conducir. La ansiedad por llegar no te conviene nada.