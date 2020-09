Ryanair no descarta el cierre de bases en alguno de sus mercados ante la incertidumbre de la crisis

Desde la empresa creen que el turismo doméstico y el intereuropeo será el primero en recuperarse, mientras que el tráfico de largo radio se demorará más. “Creemos que países como España, que son muy atractivos, se recuperarán más rápido”, ha anticipado Brady, quien ve una posible recuperación de los niveles de tráfico previos a la crisis en 2023 o 2024. No obstante, ha insistido en que hasta que no haya una vacuna es “complicado” hacer una previsión .

“No podemos descartar que en algún mercado tengamos que cerrar alguna base “, ha advertido el director de Marketing y Digital de Ryanair, Dara Brady. No obstante, ha asegurado que la compañía está “constantemente” trabajando para que no sea necesario acometer este recorte.

