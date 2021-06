“Ryanair está en contra de cualquier ayuda estatal agresiva e ilegal, el mercado se resentirá tras la pandemia”

Tenemos una pequeña cantidad de reservas que no pueden ser procesadas directamente por nosotros debido a que las agencias de viaje online no autorizadas (OTA) han proporcionado información de contacto y detalles de pago de los clientes de manera incorrecta. Para ayudar a estos pasajeros, hemos creado un “Proceso de verificación del cliente” disponible en Ryanair.com, que permite que el cliente pueda recibir el reembolso directamente desde la aerolínea (según nuestra obligación legal).

