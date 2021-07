Ryan Murphy acusa de dopaje a los nadadores rusos y culpa al COI de permitirlo

Sin embargo no sólo se escucharon quejas de Murphy, pues el británico Luke Greenbank también se sumó a la causa. El nadador declaró que para él “es muy frustrante saber que existe un programa de dopaje y no se toman medidas para combatirlo” .

“Es un enorme desgaste mental a lo largo del año el pensar que estoy nadando una carrera que probablemente no sea limpia, y es lo que hay” , comentó Murphy en rueda de prensa. “ Los que saben más de esta situación tomaron ya las decisiones que tomaron . Me frustra, pero tengo que enfrentarme a los que están a mi lado. No tengo la capacidad de entrenarme para los Juegos Olímpicos y también de poder influir en la gente que toma malas decisiones”, lanzó un dardo al COI por permitir que el Comité Olímpico Ruso participase en Tokio 2020.

You May Also Like