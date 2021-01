Ryan García noquea a Luke Campbell y tiene el título interino ligero del CMB

E n el séptimo fue por todo Ryan y no fue con la derecha que tanto había buscado, sino con tremendo gancho al hígado que mandó a la lona a Campbell (20-4, 16 nocauts), quien intentó levantarse, pero al final no respondió a la cuenta del réferi Laurence Cole , provocando el júbilo de Ryan con su esquina encabezada por Eddy Reynoso y Henry García.

