Ruud se cita con Djokovic en la final de la Copa de Maestros

Seguro no pensó Ruud que las semifinales empezarían como un trámite para él. Y es que con la inercia del primer set, en el que quebró dos veces el servicio de su rival, desesperó a Rublev, que se vio envuelto en una especie de lucha interna de la que no consiguió escapar en todo el partido, cediéndole el dominio a un Ruud que no desaprovechó la oportunidad.

You May Also Like