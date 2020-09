Ruth Bader Ginsburg, una pionera que luchó por la igualdad de género y se convirtió en un ícono progresista

Ante la pregunta de cuándo pensaba jubilarse, Ginsburg siempre respondía de una manera similar: “seguiré haciendo este trabajo mientras pueda hacerlo, y cuando no pueda, ese será el momento en el que me retiraré”

“En esos días, me veía a mí misma como una profesora infantil porque los jueces no creían que la discriminación de género existiera”, recordaba sonriente en un documental sobre su vida estrenado en 2018.

