Rusos viajan a Kazajstán para escapar del reclutamiento de la guerra de Putin

“Cuando les dije que era kazaja, me dijeron ‘lo siento, no puedo’. Y no pudimos encontrar un apartamento durante dos meses”, cuenta Orlova.

Los nuevos exiliados rusos no son técnicamente refugiados, en parte porque el gobierno ruso todavía no está oficialmente en guerra con Ucrania. Según el Kremlin, Rusia está llevando a cabo una “operación militar especial” contra su vecino ucraniano.

