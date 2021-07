Rusos arrebatan el oro a Japón en gimnasia

Uchimura, doble campeón olímpico del concurso general que no se clasificó para la final de la barra fija (único aparato en el que estaba inscrito al estar mermado por una lesión en el hombro) ya no formaba parte del renovado equipo que Japón ha presentado en sus Juegos.

La victoria de los rusos, no obstante, no puede considerarse una sorpresa, porque ya se habían impuesto en el Mundial de 2019.

