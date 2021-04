Rusia y Kenia están bajo estricta vigilancia en todos los deportes

“Soy rusa, tengo un país, tengo una bandera”, había clamado la doble campeona olímpica. “Nuestro equipo no boicotea los Juegos Olímpicos y no hay guerra en nuestro país. No tenemos, pues, ninguna razón para participar bajo la bandera olímpica”.

Los atletas rusos no sospechosos de dopaje que sean repescados por la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) podrán participar en los Juegos Olímpicos de Río bajo la bandera rusa, y no bajo la bandera olímpica, como sería el caso de los refugiados, precisó Thomas Bach.

