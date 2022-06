Rusia se ensaña con Lisichansk e implica a Bielorrusia en la guerra en Ucrania

El presidente ucraniano instó a los bielorrusos a ignorar los llamamiento de sus dirigentes, que quieren “sembrar el odio” entre ambos pueblos. “Pero no sois esclavos ni carne de cañón. No tenéis que morir. Y podéis evitar que alguien decida por vosotros (…). Mucho depende ahora de la gente común de Bielorrusia . Y sé que podéis negaros a participar en esta guerra. Vuestras vidas solo os pertenecen a vosotros, no a alguien en el Kremlin”, añadió.

Las acciones militares se concentran en el Donbás y el sur de Ucrania , pero Moscú no deja de lanzar ataques de castigo contra otras zonas del país, incluida la capital, Kiev. De hecho, un misil ruso alcanzó este lunes de lleno un centro comercial en la región central de Poltava con un saldo preliminar de once muertos y varias decenas de heridos, algunos de ellos graves.

