Rusia protesta por rechazo de Brasil al uso de vacuna Sputnik V

Los desarrolladores sostuvieron en un comunicado que habían abordado todos los problemas técnicos en una reunión con Anvisa realizada el 26 de abril “para demostrar que estas acusaciones no tienen fundamentos científicos y no pueden ser tratadas seriamente en la comunidad científica y entre los reguladores internacionales”.

La junta de cinco miembros de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil informó el martes en un comunicado que había identificado fallas en el desarrollo del producto en las tres fases de los ensayos clínicos de la vacuna. El estricto organismo regulador destacó que no pudo identificar la fuente de los materiales farmacéuticos de la vacuna, y agregó que no se le dio acceso completo a las instalaciones durante una reciente visita de inspección a Rusia.

You May Also Like