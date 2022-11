Rusia podría abandonar la planta nuclear de Zaporiyia

La cobertura de electricidad, agua, calefacción, internet y red se ha “restaurado casi por completo” en la capital de Ucrania, Kyiv, a partir de las 9 a.m. hora local (2 a.m. hora de Miami) de este domingo, escribió la administración militar de la ciudad en Telegram.

La petición publicada en Change.org está dirigida a los parlamentarios de los comités vigentes de la Duma Estatal y el Consejo de la Federación. La petición tenía más de 1.500 firmas a las 5:45 p.m. hora de Moscú (9:45 a.m. ET) este domingo, y el número iba en aumento.

