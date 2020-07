Rusia planea aprobar y comenzar a utilizar una vacuna contra el coronavirus en agosto y sin terminar las pruebas

Sin embargo, esto no ha atenuado el entusiasmo en los medios de comunicación estatales o actos de valentía como los de investigadores de Gamaleya que voluntariamente se inyectaron el prototipo no probado. Prácticas como el reclutamiento de voluntarios para ese estudio entre los empleados de la estatal Sberbank PJSC apelando a su patriotismo, no son menos preocupantes. O métodos simplificados, como ocurrió con un vago estudio de Moscú que alentó a médicos a probar el medicamento contra la malaria hidroxicloroquina. Las recientes acusaciones de hackeo empeoran las cosas.

Pero hay muchas cosas que se desconocen . Los datos de la primera fase del ensayo de Gamaleya aún no son públicos y se requerirán más pruebas. La tercera y última fase, que prueba la efectividad real de la vacuna en un universo más grande, normalmente tomaría entre seis meses y un año. Ni siquiera está claro si Rusia, que ya no es un importante exportador de vacunas, puede fabricar la cantidad suficiente.

El país tiene más de una docena de candidatos a vacunas prometedores, y Gamaleya se encuentra entre los favoritos, junto con los prototipos desarrollados por el Instituto Vector en Siberia, anteriormente el centro de investigación de armas biológicas soviéticas. No obstante, la vacuna rusa aún no ha completado su segunda fase. Los desarrolladores planean completar esa fase antes del 3 de agosto y luego llevar a cabo la tercera fase de pruebas en paralelo con la vacunación de los trabajadores médicos.

La vacuna utiliza vectores de adenovirus humanos que se han debilitado para que no se repliquen en el cuerpo . A diferencia de la mayoría de las vacunas en desarrollo, se basa en dos vectores, no en uno, y los pacientes recibirían una segunda inyección de refuerzo.

