Rusia: medio de comunicación opositor es declarado ‘agente del extranjero’

El sitio de noticias ruso The Insider, que colabora con el grupo de investigación Bellingcat, responsable de varias revelaciones sobre los servicios secretos rusos, fue declarado ayer “agente del extranjero”, estatuto que podría obstaculizar su funcionamiento.

Según el Ministerio de Justicia ruso, The Insider fue añadido a la lista de “agentes del extranjero” porque la organización está registrada en Letonia.

En abril y mayo pasados, dos conocidos medios de comunicación rusos –Meduza y Vtimes– ya habían obtenido este estatuto, lo que provocó el cierre del segundo al cabo de algunas semanas.

Varios periodistas del medio Proekt, declarado la semana pasada “indeseable” y de hecho prohibido por las autoridades, también fueron agregados ayer a la lista publicada en el sitio del Ministerio de Justicia.

The Insider fue fundado en 2013 por Roman Dobrojotov, un activista político de 37 años que había dirigido en su juventud el movimiento de oposición Nosotros.

El sitio ha publicado varias investigaciones realizadas en colaboración con Bellingcat sobre los envenenamientos del exagente doble Serguéi Skripal en 2018 y de Alexéi Navalni en agosto de 2020, acusando siempre a las autoridades rusas.

“La redacción seguirá trabajando con su composición actual y mantendrá la política editorial”, dijo The Insider en un comunicado.

The Insider “funcionará como funcionaba”, aseguró Dobrojotov al medio opositor MBKh, explicando que el sitio está basado en Letonia, no tiene oficinas en Rusia y que “todas estas leyes sin sentido no se aplican a The Insider”.

En Rusia, las organizaciones o personas “agentes del extranjero” deben, en virtud de una ley de 2012, inscribirse ante las autoridades, realizar trámites burocráticos engorrosos e indicar claramente este estatuto en sus publicaciones.