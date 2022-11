“Rusia lucha contra un puñado de drogadictos nazis locos”

El fiel aliado de Putin desde hace años ha afirmado que Rusia no ha emprendido esta guerra por razones económicas, sino para defender la tierra de sus antepasados: “Rusia es un país enorme y rico. No necesitamos territorios extranjeros porque tenemos de todo en abundancia. Pero nuestra tierra es sagrada para nosotros , en ella vivieron nuestros antepasados y vive nuestro pueblo ahora. No se la daremos a nadie”.

You May Also Like